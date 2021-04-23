Cyberpunk 2077 стал уроком для CD Projekt Red
CD Projekt Red опубликовали финансовый отчёт компании, где можно отметить прибыльность Cyberpunk 2077 ещё до её выхода, на предварительных заказах. Несмотря на выгодность игры, она получила не самые лестные отзывы от игроков и даже была убрана из PlayStation Store из-за несоответствия качеству.
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В компании отмечают, что выход Cyberpunk 2077 был уроком для CD Projekt Red и, несмотря на неудачный релиз, теперь разработчики имеют две перспективные франшизы - Cyberpunk и Witcher, которые можно развивать.
В качестве извинения перед фанатами компания дала возможность вернуть деньги за игру, но, как они сообщают, только 30 000 человек воспользовались этой возможностью.
Cyberpunk 2077 вышел 10 декабря прошлого года на всех актуальных платформах, однако после был убран из PlayStation Store. Хотя CD Projekt Red рассчитывает на скорый возврат в магазин видеоигр PlayStation, Sony эту тему даже ещё не поднимали.
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