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Аналитики считают, что Bitcoin нужно дать время

Падение Bitcoin в цене лишило инвесторов 9 миллиардов долларов.
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Спустя долгое время роста Bitcoin, криптовалюта всё-таки обвалилась в цене, это связывают со слухами, что Министерство Финансов США начало штрафовать компании за отмывание денег через цифровое золото, а Синьцзян, город с большим количеством майнинг ферм, временно остался без электричества. Всего за сутки инвесторы из-за падения Bitcoin потеряли 9 миллиардов долларов.

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Исполнительный директор криптобиржи EXMO Сергей Жданов считает, что это обыкновенная ситуация после стремительного роста криптовалюты, приводя в пример данные аналитиков Glassnode, которые уверены, что это лишь укрепит Bitcoin и увеличит количество желающих инвестировать в него, пока стоимость не достигла пиковой. 

Для многих инвесторов падение Bitcoin в цене стало тревожным звонком, так с Binance буквально через 10 минут после снижения стоимости криптовалюты было выведено 20.9 тысяч Bitcoin. По нынешнему курсу это 1.5 миллиарда долларов. 

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