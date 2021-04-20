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В последнее время в Европейском Союзе поднялся вопрос поступления российской вакцины Спутник V в страны, являющиеся членами союза, что в будущем действительно может стать возможным. Европейский Комиссар Тьерри Бретон назвал условия для этого и поделился мнением по поводу российской вакцины.

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По его мнению, Спутник V вряд ли попадёт в ЕС до конца этого года, однако у российской вакцины всё-таки есть шанс выйти за пределы внутреннего рынка. Правда, уровень доверия к вакцине минимален из-за того, что она не распространяется за пределами России, поэтому необходимо, чтобы она прошла проверку European Medicines Agency(Европейское Агентство по Лекарственным средствам) для подробного изучения свойств вакцины, так как российские лаборатории не могут предоставить необходимые данные.

Если всё же вакцина получит одобрение, в таком случае ей необходимо будет найти компанию, способную производить Спутник V в Европе. Россия уже ведёт сотрудничество с такими компаниями, но производят они одобренные вакцины.