Инсайдер заявил, что Sony отказалась от эксклюзива Хидео Кодзимы
Инсайдер Ник Бейкер заявил, что Хидео Кодзима предлагал свою игру Sony в качестве эксклюзива PlayStation, однако та отказалась, поэтому гениальный геймдизайнер рассматривает сотрудничество с Microsoft. Инсайдер добавил, что Кодзима получил отказ ещё летом прошлого года, позже он обратился к Google Stadia, что тоже оказалось безрезультатно.
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Теперь же геймдизайнер ведёт переговоры с Microsoft, хотя словам инсайдера официального подтверждения нет, он считает, что сам Фил Спенсер, глава Xbox, давал намёки на это в виде фигурок студии Kojima Productions на фоне. Возможно, одна из причин отказа от работы с Кодзимой - слабые продажи Death Stranding на консолях, когда на ПК они получили результат значительно выше.
Вышедшая летом прошлого года Death Stranding на PlayStation 4 получила среднюю оценку среди критиков Metacritic в 7.7 и 84 балла от пользователей, что является хорошим результатом, особенно для игры с таким специфическим геймплеем.
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