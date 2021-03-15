Игроки Call of Duty: Warzone запечатлели чит, позволяющий закончить игру победой в любое время
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На Twitch появилось видео по Call of Duty: Warzone, где авторы считают, что стали свидетелями запрещённой программы, позволяющей завершить игру победой в любое время. Подобные видео также были опубликовано в Twitter и вызвали обсуждение фанатами игры.
Интересно то, что победой игра завершается у всех, кто на тот момент ещё жив и бегает по карте. Сколько человек пользуется запрещённой программой - неизвестно, но можно точно сказать, что игра наполнена большим количеством читов, как бесплатными, так и платными, доступными по подписке. Убедиться в этом можно благодаря видео на YouTube или сайтам, предоставляющим такие услуги.
Ранее была новость о том, что в Call of Duty: Warzone появился абсолютно легальный чит в виде скина, обладающего неуязвимостью. По всей видимости, это был баг, который давал существенное превосходство на дальних дистанциях обладателям скина. Скин считался элементом кастомизации и был доступен к покупке за реальные деньги.
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