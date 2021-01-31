В Call of Duty: Warzone за деньги можно купить чит-невидимку
реклама
Вышедшая Call of Duty: Warzone, которая получила известность и новую аудиторию из-за бесплатной возможности поиграть в неё в режиме королевской битвы, получила относительно неплохие оценки от критиков, хотя игроки завалили её плохими отзывами. И становится понятно почему: в игре появился платный скин на оперативника Grinch под названием Forest Spirit.
Казалось бы, кастомизацией за донат уже никого не удивить, особенно Ubisoft, но тут это выходит уже за пределы дозволенного - на определённой дистанции игрок с этим скином становится невидимым. Игроки определили, что невидимость активируется на 125 метрах, если целится со снайперской винтовки и на 34 метра с прицела другого оружия.
Подобная недоработка, дающая весомое преимущество донатерам над обычными игроками, вызвала недовольство у геймеров и они просят исправить её как можно скорее. Непонятно одно: то ли так задумано, то ли это баг, который разработчики не спешат исправлять. Интересно, как быстро вышли бы фиксы в случае с бесплатным скином.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила