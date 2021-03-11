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В результате пожара пострадали сервера Rust: потеряно много данных

Данные восстановить невозможно.
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Ночью в Страсбурге возгорелся крупный французский дата-центр OVH. Во время тушения пожара здание SBG-2 было полностью уничтожено, а SBG-1 частично удалось спасти. На ликвидацию трагедии у французских пожарников ушло близко 6 часов.

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Хотя пожар не смог забрать с собой человеческих жизней, как происходит в подобных ситуациях обычно, ему всё-таки удалось навредить определённой категории людей. В результате пожара сгорело 25 серверов, принадлежащих сетевой игре Rust.

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Пользователям, чьи данные хранились как раз на этих серверах крупно не повезло, ведь весь достигнутый ими игровой процесс безвозвратно утерян и не подлежит восстановлению. Конкретный подсчёт утерянных данных будет опубликован совсем скоро.

Помимо этого пострадало большое количество европейских ресурсов, в число которых входят государственные сайты Франции - доступ к ним был утрачен на некоторое время.

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В этом году студия планировала запустить консольную версию своей игры - Rust: Console Edition, поддерживаться она будет на Xbox и PlayStation.

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