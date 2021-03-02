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Компания Intel 9 лет назад запустила программу Performance Tuning Protection Plan, по которой предоставляла бесплатную замену процессора, сломавшегося в ходе неудачного разгона, даже если в этом напрямую виноваты руки или неопытность пользователя.

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Но теперь, по мнению руководства компании, услуга стала попросту ненужной для оверклокеров, так как зачастую разгоны проходят гладко либо из-за опыта в этом деле, либо из-за большого количества гайдов и мануалов по процедуре разгона процессора.

Для тех, кто всё-таки хочет перестраховаться и в случае чего отремонтировать свой вышедший из строя процессор, придётся доплачивать энную сумму в зависимости от модели чипа, речь идёт о 20-40 долларов.

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Хотя услуга, по мнению Intel, является ненужной и предоставлять её пользователям за бесплатно бессмысленно, почему-то для топового процессора Intel W-3175X 28 она будет включаться автоматически без активации.

Все уже активированные гарантии продолжать предоставлять бесплатную единоразовую починку до своего истечения.