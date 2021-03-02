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Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год

Мессенджер не приносит никакого дохода своим создателям.
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Создатель Telegram Павел Дуров в конце 2020 года заявил, что мессенджер постепенно начнёт монетизироваться. Оплата хостингов серверов обходятся в крупную ежегодную сумму, которую бизнесмен уже не в состоянии покрывать со своих денег.

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Позже стало известно, что приложение буквально живёт на кредитах и приносит лишь убытки: только за 2018 год убытки составили 170 миллионов долларов, в 2019 году сумма затрат уменьшилась на 20 миллионов долларов. Ни о каких доходах не может идти речи.

В планах компании привлечь средства благодаря облигациям, минимальная сумма которых составит 50 миллионов долларов, но в некоторых ситуациях ставку можно понизить до 10 миллионов долларов. Инвесторов руководство мессенджера будет выбирать самостоятельно, из минусов лишь то, что у американцев не выйдет принять участие в "спасении" Telegram.

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Если Telegram удастся выполнить свой план, то к концу года мессенджер погасит свой долг в 626 миллионов долларов. Вдобавок монетизация принесёт рекламу и другие микротранзакции, способные повысить доходность мессенджера.

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