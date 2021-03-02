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Геймер под ником tostercx при игре в GTA V встретился с проблемой долгой загрузки игры. Хотя у пользователя не слабый для этой игры компьютер, а именно: видеокарта GTX 1070, процессор AMD FX-8350, 16GB ОЗУ и недорогой SSD накопитель, долгие загрузки всё-таки могут испортить впечатления об игре не меньше низкой частоты кадров.

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Чтобы исправить проблему, геймер решил покопаться в файлах игры, где нашёл 10-мегабайтный JSON файл с более чем 60 000 записями, которые, как отмечает tostercx, не связаны с микротранзакциями, а, скорее всего, покупаются за внутриигровую валюту.

GTA V проверяет целостность файла, совершая до двух миллиардов операций, что и тормозит процесс загрузки. Геймер уверен, что большинство из операций просто ненужные и от них можно отказаться.

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Внеся свои изменения, геймер смог снизить загрузку игры с 4 минут до 1 минуты и 50 секунд. Изменённый файл можно скачать по ссылке, но за его использование игрока вполне могут забанить, поэтому вносить собственные изменения в файлы игры не рекомендуется.

Сам геймер сообщает, что на исправление ошибки с долгой загрузкой хватило бы одного разработчика.