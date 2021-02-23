Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Из-за поломки двигателя Boeing 777-200 пришлось вывести из эксплуатации все самолёты серии

Поломка произошла у самолёта компании United Airlines.
[ ] для раздела Блоги
+
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания United Airlines имеет неплохие отзывы и работает в сфере воздушных перелётов уже не первый год, но из-за произошедшей поломки у Boeing 777-200 ей пришлось вывести все 24 самолёта с таким же двигателем из эксплуатации. Самолёт успешно смог взлететь, но вскоре у него возгорелся двигатель, из-за чего пришлось подать сигнал бедствия диспетчеру и совершить внеплановую посадку.

реклама

На борту самолёта находился 231 пассажир и 10 человек обслуживающего персонала, включая пилотов. По заявлению Федерального Управления гражданской Авиацией США, никто из пассажиров не пострадал. Больше всего досталось жителям района Брумфильд: на их дома обрушились обломки двигателя.

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Все 24 самолёта с таким же двигателям были выведены из эксплуатации, а соответствующие органы займутся проведением расследования для выяснения причин поломки двигателя. Большинство новых самолётов Boeing способны завершить полёт с одним работающим двигателем, по этому, если пренебречь техникой безопасности, пилоты могли спокойно долететь до поставленного им маршрута.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

boeing united airlines
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
13
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
24
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
14

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 24
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 24 актуальных смартфонов 2018-2019 годов
19
Рост курса Ravencoin сделал устаревшую GTX 1050Ti прибыльной в майнинге - цены взлетели до 20000 руб
63
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
72
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
67
Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
32
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
110
8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжает дешеветь в РФ – самый быстрый игровой процессор со скидкой 23%
45
МВД совершило рекордную закупку техники для взлома смартфонов и чтения переписок
25
Энтузиаст разобрал видеокарту GeForce RTX 3060, продемонстрировав графический чип GA106-300
18
Появились первые тесты портативной игровой консоли AYA Neo на базе AMD Ryzen
28
Майнеры уже получили первые GeForce RTX 3060 – до геймеров видеокарта может не добраться
142
Остановка фабрик Samsung в США окажет эффект и на стоимость SSD накопителей
50
AMD Ryzen 7 5800 в составе игрового ПК Alienware Aurora оказался на $120 дешевле Ryzen 7 5800X
15
Перекупщики торгуют видеокартами GeForce RTX 3060 за несколько дней до начала продаж
28
AMD признала наличие проблем с USB на материнских платах на чипсетах X570 и B550
65
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
9
Партнёр NVIDIA снизил цены на видеокарты GeForce RTX 2060/2070 за счёт ухудшения системы питания
34
Материнские платы ASUS на базе Intel Z590 поддерживают DDR4-5333
18
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
147
Intel не теряет надежды выпустить новые драйверы для процессоров Kaby Lake-G
+

Популярные статьи

Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
80
Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
55
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
22
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Как научиться разбираться в компьютерах и стать компьютерным энтузиастом
22
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
13
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
6

Сейчас обсуждают

Svarr51
02:10
Закупился на хаях - прокатился на х@ях !
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
ego0550
02:08
Пирамиды тут не причем, это стандартные биржевые инструменты для стрижки хомячков. Не важно биток то будет или что-то другое.
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
VRoman
02:07
А как ещё реагировать на отсутствие прогресса в момент выхода с оверпрайсом?
Asgard выпустит модули оперативной памяти DDR5 к дебюту процессоров Intel Alder Lake
VRoman
02:03
И их с таким нетерпением ждёт большинство местных комментаторов-мечтателей!
Asgard выпустит модули оперативной памяти DDR5 к дебюту процессоров Intel Alder Lake
Church
02:01
А где петух от flash-a? :)
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
Алексей Обухов
01:53
"налицо топтание на месте, а вот в одноядерных, которые напрямую влияют на игры" Я тебе аффтор на лицо наступаю и твержу: многопоток_рулит. А так же сажаю тебя на кол, поджигаю и толкаю дилдо в твою п...
Бюджетный 6-ядерный Core i5-11400 обошёл 10-ядерный Core i9-10900K в одноядерном тесте Geekbench
Yolanda Tarska
01:52
Обычный массовый 65 ваттник, которые без К.
Core i7-11700 показал неоднозначные результаты против Ryzen 7 5800X в ряде игр и приложений
Fess 11fess11
01:51
Пускай и мониторы игровые фермерам втюхивают.
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
Slow Mo
01:51
а синибоям нравится
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
Fess 11fess11
01:50
Ну я думаю они дождутся, отметелят их, как перекупщиков консолей)
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем