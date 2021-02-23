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Компания United Airlines имеет неплохие отзывы и работает в сфере воздушных перелётов уже не первый год, но из-за произошедшей поломки у Boeing 777-200 ей пришлось вывести все 24 самолёта с таким же двигателем из эксплуатации. Самолёт успешно смог взлететь, но вскоре у него возгорелся двигатель, из-за чего пришлось подать сигнал бедствия диспетчеру и совершить внеплановую посадку.

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На борту самолёта находился 231 пассажир и 10 человек обслуживающего персонала, включая пилотов. По заявлению Федерального Управления гражданской Авиацией США, никто из пассажиров не пострадал. Больше всего досталось жителям района Брумфильд: на их дома обрушились обломки двигателя.

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Все 24 самолёта с таким же двигателям были выведены из эксплуатации, а соответствующие органы займутся проведением расследования для выяснения причин поломки двигателя. Большинство новых самолётов Boeing способны завершить полёт с одним работающим двигателем, по этому, если пренебречь техникой безопасности, пилоты могли спокойно долететь до поставленного им маршрута.