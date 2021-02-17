Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Epic Games вновь подали в суд на Apple в антимонопольную комиссию Европейского Союза. По словам разработчика и издателя игр, компания создаёт монополию в App Store с целью заполучить максимальную выгоду с продуктов, при этом выставляя большую комиссию для разработчиков.

реклама

Хотя Epic Games утверждает, что им не нужна компенсация, они лишь хотят справедливого решения, скорее всего, дело в другом. Игра Fortnite от Epic Games была удалена из App Store из-за нарушения правил площадки: разработчик осознанно нарушил требования Apple, создав целую систему по обходу 30% комиссии во время совершения игровых покупок. Свои действия Epic Games объясняет как раз таки тем, что Apple сделала конкуренцию на IOS невозможным, а условия невыгодными для разработчиков, благодаря чему извлекает большую прибыль.

Обе компании по сей день подают жалоб на друг друга в суд. На сторону Epic Games также присоединились Tinder и Spotify, они тоже считают, что положение дел в App Store несправедливое.

анонсы и реклама Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Недавно Apple поступилась, уменьшив комиссию до 15%, но только тем разработчикам, чьи доходы не превышают 1 миллион долларов в год.