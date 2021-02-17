Epic Games вновь подали в суд на Apple
Epic Games вновь подали в суд на Apple в антимонопольную комиссию Европейского Союза. По словам разработчика и издателя игр, компания создаёт монополию в App Store с целью заполучить максимальную выгоду с продуктов, при этом выставляя большую комиссию для разработчиков.
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Хотя Epic Games утверждает, что им не нужна компенсация, они лишь хотят справедливого решения, скорее всего, дело в другом. Игра Fortnite от Epic Games была удалена из App Store из-за нарушения правил площадки: разработчик осознанно нарушил требования Apple, создав целую систему по обходу 30% комиссии во время совершения игровых покупок. Свои действия Epic Games объясняет как раз таки тем, что Apple сделала конкуренцию на IOS невозможным, а условия невыгодными для разработчиков, благодаря чему извлекает большую прибыль.
Обе компании по сей день подают жалоб на друг друга в суд. На сторону Epic Games также присоединились Tinder и Spotify, они тоже считают, что положение дел в App Store несправедливое.
Недавно Apple поступилась, уменьшив комиссию до 15%, но только тем разработчикам, чьи доходы не превышают 1 миллион долларов в год.
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