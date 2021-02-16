В Азии уже начались первые проявления дефицита ноутбуков с видеокартами RTX версии из-за нехватки видеоадаптеров, а в СНГ уже и подавно RTX карты пропали с полок, иногда появляясь по заоблачным ценам, недоступными обычным геймерам.

Во Вьетнаме, город Хошимина, владелец интернет-кафе Star Computer опубликовал запись в Facebook, где объявлял о закрытии заведения и переоборудования его под крупную майнинг ферму. Судя по фото ниже, где можно заметить видеокарты RTX 3080, видимо, стартап обошёлся владельцу недешёво и, возможно, дороже самого кафе.

По словам майнера, такие меры вполне разумны из-за большого роста в цене криптовалюты, что способствует повышению доходности. Вьетнамец готов за бесплатно помочь всем желающим реорганизовать их бизнес под майнинг ферму. Правда, не без своей выгоды: владелец бывшего кафе занимается розничной торговлей компьютерной техники, поэтому, скорее всего, предложит именно свои услуги по поставке оборудования для майнинг фермы.

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Условия пандемии заставляют людей перестраиваться под актуальное в это время явление - майнинг.