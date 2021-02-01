Женщина обокрала офис RockStar по примеру главных героев Grand Theft Auto V
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Офис компании RockStar Games, создавшей знаменитую серию игр Grand Theft Auto, в канадском городе Торонто был ограблен тридцатилетней девушкой, об этом сообщила полиция Канады. Это не первое ограбление девушки, ранее она имела опыт во взломах квартир, мошенничествах с кредитными карточками и угоне автомобилей.
Преступница вынесла из офиса новое компьютерное оборудование, общая сумма ущерба составила около 66 000$. Учитывая, что в офисе кроме техники могла быть и более ценная информация, можно сделать вывод, что ограбление было не спланированное и имело фанатический характер, иначе девушка выбрала бы более известную и менее охраняемую компанию.
Видимо, девушка взяла пример с главных героев Grand Theft Auto V, решив, что обычных ограблений ей мало и пора сделать что-то крупное, правда, на подельниках значительно сэкономила, что привело к её оперативному задержанию канадской полицией. Сейчас женщине инкриминируют 18 обвинений, в том числе кража iPhone, женских курток, угон автомобиля и само ограбление офиса RockStar Games.
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