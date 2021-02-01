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Курс Bitcoin заметно обвалился после недавнего роста, обнадёжив прогнозы оптимистично настроенных аналитиков, криптовалюта упала ниже 30 000 долларов, хотя её пик почти доходил до 40 000 долларов.

Но кое-что всё-таки смогло повлиять на возвращение прежних позиций Bitcoin, этим кое-что, вернее, кое-кем, оказался Илон Маск, опубликовавший в своём Twitter хэштэг "#bitcoin"

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На графике видно, как в день публикации поста Bitcoin прибавил к своей цене 8 000 долларов, правда, после немного упал, но всё же закрепился на уровне 34 000, что достаточно неплохой результат после недавнего падения.

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Аналитики комментируют это событие как крупную консолидацию на рынке. Неизвестно что она может принести Илону Маску и действительно ли он ожидал такого результата, но что есть - то есть. Инвестиционные фонды не верят, что такой рост долговременный и по их прогнозам криптовалюта скоро опуститься вниз по графику.

Помимо этого Илон Маск сравнил Bitcoin с фиатными деньгами, то есть, теми, за которые ручается государство: рубль, доллар, евро.