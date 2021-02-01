Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$

Илон Маск своим твитом спровоцировал рост криптовалюты Bitcoin, благодаря нему она набрала 8 000$
[ ] для раздела Блоги
5
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Еще одна RTX 3080 и даже дешевле
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 2070 Super - цена супер
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Курс Bitcoin заметно обвалился после недавнего роста, обнадёжив прогнозы оптимистично настроенных аналитиков, криптовалюта упала ниже 30 000 долларов, хотя её пик почти доходил до 40 000 долларов.

Но кое-что всё-таки смогло повлиять на возвращение прежних позиций Bitcoin, этим кое-что, вернее, кое-кем, оказался Илон Маск, опубликовавший в своём Twitter хэштэг "#bitcoin"

анонсы и реклама
Недорогая RTX 2080 в Регарде дешевле чем 2070
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

На графике видно, как в день публикации поста Bitcoin прибавил к своей цене 8 000 долларов, правда, после немного упал, но всё же закрепился на уровне 34 000, что достаточно неплохой результат после недавнего падения.

реклама

Аналитики комментируют это событие как крупную консолидацию на рынке. Неизвестно что она может принести Илону Маску и действительно ли он ожидал такого результата, но что есть - то есть. Инвестиционные фонды не верят, что такой рост долговременный и по их прогнозам криптовалюта скоро опуститься вниз по графику.

Помимо этого Илон Маск сравнил Bitcoin с фиатными деньгами, то есть, теми, за которые ручается государство: рубль, доллар, евро.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bitcoin elon musk cryptocurrency pump
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
49
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
14
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
22
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
20
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
35
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
37
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
19
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
7
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
19

Интересные материалы

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 35
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 37
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
28 января 2021 22
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 49
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

49 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
12
HUAWEI завершила жизненный цикл для 18 актуальных смартфонов 2018-2019 годов – подробности и список
11
Выбираем самую быструю недорогую видеокарту – Radeon 580 и GeForce 1660S VS майнеры от Benchmark
22
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
232
AMD выпустит бюджетную видеокарту Radeon RX 6700 для конкуренции с GeForce RTX 3060
52
Видеокарта Intel DG1 изучена энтузиастом — ожидаемая производительность на уровне GeForce GT 1030
29
Microsoft назвала срок выхода нового крупного обновления Windows 10
5
Против Steam подан иск - монополия ценообразования на игры не нравится разработчикам
6
Предприимчивая покупательница PlayStation 5 наказала злоумышленника и вернула деньги
11
Статистика Epic Games Store пока не говорит об успешном будущем платформы
15
Видеокарты AMD неспособны противостоять NVIDIA в игре Medium в режиме трассировки лучей
115
Экономим как можем: Intel упростит упаковку процессоров с целью экономии
36
AMD вслед за NVIDIA передаст производство чипов для видеокарт южнокорейской Samsung
49
Core i9-11900K занял первое место в одноядерном игровом тесте Passmark - разрыв 7% с Ryzen 7 5800Х
23
Социальные сети вроде YouTube создают эхо-камеру, не пропуская альтернативных мнений
149
Полный перечень процессоров AMD Milan раскрывает характеристики
15
Valve снова судится: компанию обвинили в монополизации Steam
16
Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT будет ориентирована на игры в разрешении 1440p
14
Будущий флагманский процессор Intel 11-го поколения лидирует в списке PassMark
50
В Call of Duty: Warzone за деньги можно купить чит-невидимку
19

Популярные статьи

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
49
Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Краткий обзор игр серии Styx: последний ассасин
7
Умные часы Amazfit GTR 2: новый фаворит среди недорогих флагманов
2

Сейчас обсуждают

12sunflowers
01:18
а может он отдыхает думая
Самый богатый человек в мире назвал свои любимые игры – среди них только известнейшие тайтлы
12sunflowers
01:17
это проплаченная реклама игор
Самый богатый человек в мире назвал свои любимые игры – среди них только известнейшие тайтлы
12sunflowers
01:16
ты почти миллионэр
Самый богатый человек в мире назвал свои любимые игры – среди них только известнейшие тайтлы
Иван Иванов
01:16
выскочка он. то ли дело товарищ Рогозин серьёзный человек
Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$
12sunflowers
01:14
почему еще не пишут какой он туалетной бумагой пользуется? Тоже все побегут покупать в надежде стать богатыми поттираясь как маск)
Самый богатый человек в мире назвал свои любимые игры – среди них только известнейшие тайтлы
Елисей Творимиров
01:08
Десяток яиц стоит как дошик, а вкуснее и полезнее. Я за здоровое питание. Вот, зилот, тебе 30 копеек, куписебе яйца!
«Американские горки продолжаются» – крупные держатели Биткоина опустошают кошельки инвесторов
neemestniii
01:06
wub вроде блочит обновы винды, где поставил, не обновлялось больше. Правда на трех домашних компах стоит 1909, обновы включены, даже в ручную ищу, но ставятся только обновы самой 1909, дальше не идет....
10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
Елисей Творимиров
01:04
Nacvark, вот ты слоупок или не умеешь пользоваться поиском перед публикацией? Уже четыре обглогера написали об этом 29 числа прошлого месяца. https://overclockers.ru/search/result?searchStr=%D0%98%D0...
Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$
Михаил Невский
01:04
Илон гений
Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$
oldschoolgamer
01:02
Вот ведь провокатор сраный
Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем