Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$
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Курс Bitcoin заметно обвалился после недавнего роста, обнадёжив прогнозы оптимистично настроенных аналитиков, криптовалюта упала ниже 30 000 долларов, хотя её пик почти доходил до 40 000 долларов.
Но кое-что всё-таки смогло повлиять на возвращение прежних позиций Bitcoin, этим кое-что, вернее, кое-кем, оказался Илон Маск, опубликовавший в своём Twitter хэштэг "#bitcoin"
На графике видно, как в день публикации поста Bitcoin прибавил к своей цене 8 000 долларов, правда, после немного упал, но всё же закрепился на уровне 34 000, что достаточно неплохой результат после недавнего падения.
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Аналитики комментируют это событие как крупную консолидацию на рынке. Неизвестно что она может принести Илону Маску и действительно ли он ожидал такого результата, но что есть - то есть. Инвестиционные фонды не верят, что такой рост долговременный и по их прогнозам криптовалюта скоро опуститься вниз по графику.
Помимо этого Илон Маск сравнил Bitcoin с фиатными деньгами, то есть, теми, за которые ручается государство: рубль, доллар, евро.
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