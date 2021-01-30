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Razer выпустят в этом году новую игровую мышь со скоростью опроса 8000Гц и поддержкой технологии HyperPolling. По словам представителей компании, разработчики игровых мышей по сей день используют частоту в 1000Гц, хотя есть возможность перейти на более плавные 8000Гц.

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Технология HyperPolling вводится с целью уменьшить задержку при клике, помимо этого минимальное количество гарантированных кликов мышкой увеличиться до 70 миллионов, а точность разрешения составляет 99.6%, то есть, отслеживаются абсолютно все движения.

Viper 8KHz будет весить всего 71 грамм, иметь тефлоновые ножки и прочный провод SpeedFlex. Мышь позволяет хранить во встроенной памяти до 5 профилей с настройками, заданными в приложении Razer Synapse 3, можно перепрограммировать 8 клавиш и установить макросы.

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Цена игровой мышки всего 100 долларов, для США цена ниже, а в СНГ стоимость может быть немного выше. Геймерское решение от Razer уже появилось в некоторых иностранных интернет-магазинах, возможно, совсем скоро окажется и у нас.