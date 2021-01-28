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Украинская киберполиция вместе с иностранными коллегами объединились с целью разоблачить хакеров, ворующих деньги с зарубежных банковских счетов путём кибер-атак и фишинга. Взломы происходили с помощью вредоносного программного обеспечения EMOTET, которое, по словам правоохранителей, считается самым небезопасным и "стойким".

EMOTET - вирус-троян, сервера которого располагаются в разных точках мира. Первые активности хакеров были замечены в 2014 году, их штаб базируется в России. Вирус распространялся рассылкой спам-уведомлений под видом рекомендаций по защите учётной записи или мерах предосторожностей, связанных с COVID-19, помимо этого были полноценные кибер-атаки на банковские сервера.



Официальные данные с сайта Национальной Полиции УкраиныКиберполиция Украины провела операцию, в ходе которой арестовала двух граждан Украины, принимающих участие в подобной афёре. Во время обыска было изъято компьютерное оборудование, физические криптокошельки и валюта в гривнах, долларах. Подобные операции проходили и за пределами Украины, но видео от правоохранительных органов нет.

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Подтверждённый нанесённый ущерб - 2.5 миллиардов долларов. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы за мошенничество, распространение вредоносного программного обеспечения и вмешательство в работу банковских систем.