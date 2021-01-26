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Google планируют переоборудовать часть своих офисов под центры вакцинирования от COVID-19, такие изменения затронут штат Вашингтон и крупные города: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк.

Компания взяла на себя такое обязательство из-за сотрудничества с One Medical и местными властями, поэтому часть зданий будут открыты для врачей и тех, кто имеет право на вакцину - заявил Сундар Пичаи, Генеральный Директор Google.

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Помимо этого Google дала обещание выделить 150 миллионов долларов на вопрос распространения вакцин, а в Google Search и Google Maps появятся дополнительные сведения о вакцинации: где можно сделать, какие условия, каким социальным группам положено, но коснётся это только Соединённых Штатов Америки.

Пять миллионов из выделенных денег будут потрачены на "самую актуальную" проблему в США - проблему неравенства, из-за которой расовые меньшинства, живущие за пределами города, имеют меньше возможностей и гарантий на то, что получат вакцину от COVID-19.