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Пожилому 78-летнему мужчине удалось вернуть зрение после имплантации искусственной роговицы от KPro. Имплант разработан компанией CorNeat и является единственным в своём роде, он позволяет вернуть человеку зрение без донора ткани.

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Зрение мужчины заметно улучшилось: он смог вновь увидеть своих родственников и прочесть цифры на табличке Сивцева, которую используют для проверки зрения. Адаптация после операции завершится в течение нескольких недель, а по словам представителей CorNeat, в имплант встроен материал, который ускоряет процесс разрастания искусственных тканей.

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Аналоги KPro существуют, но операция по их имплантации сложна и гарантирует меньший успех, чем установленный мужчине образец, поэтому проводят их в крайних мерах.

Компания готова провести операцию по восстановлению зрения десяти пациентам в Израиле, двум в Канаде. На данный момент компания договаривается о проведении шести операций в европейских странах. Возможно, когда-то CorNeat доберётся до СНГ и сможет возвратить зрение слепым людям.