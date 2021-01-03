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По итогам 2020 года Tesla продала около 500 000 автомобилей Tesla Model X/S и Tesla Model 3/Y, что является рекордным показателем для американского производителя электрокаров. Снизу прикладывается отчётность компании о проданных автомобилях.

Автомобили Произведено Доставлено

Tesla Model X/S 54 805 57 039 Tesla Model 3/Y 454 932 442 511 Всего продано: 509 737 499 550

Сам Илон Маск не ожидал таких результатов, его прогноз на "выживание" Tesla был всего 10 процентов и, как он сказал, это были очень даже оптимистичные цифры.

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В конце отчёта руководство Tesla поблагодарило сотрудников, партнёров и клиентов, работающих с компанией, а также заявило, что финансовый отчёт будет вскоре составлен и его результаты могут оказаться не такими радужными, как число продаж, так как компания считает автомобили проданными лишь тогда, когда все документы были оформлены правильно, новый владелец электрокара не имеет претензий.

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Хотя финансовый отчёт будет подготовлен лишь в конце января, уже заранее можно сказать, что компания Tesla выполнила главную свою задачу - перестала быть убыточной, как это было в прошлых годах.