Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Американская компания Boston Dinamics, известная всем как создатель робота-собаки Spot, в последние года несла убытки, однако, корейцы из Hyundai Motor решили приобрести компания, а Softbank, распродающая убыточные технологические предприятия, подтвердила информацию о сделке на сумму почти один миллиард долларов.

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> ASUS RX 6800 в Регарде Оч дешевая RTX 3070 Gigabyte Gaming в Регарде RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Hyundai уверены, что их приобретение даст компании вторую жизнь и ускорит процесс развития роботостроения в мире. У корейцев есть намерения создать роботов, которые будут наблюдать и поддерживать состояние больных людей в больницах вместо врачей, также компания хочет задействовать силы Boston Dynamics для новой системы автономного управления автомобилем.

Сделка должна совершится летом 2021 года, когда все формальности будут улажены и Hyundai смогут выплатить большую часть суммы, остальные деньги будут доплачены за счёт дочерних компаний.

реклама

Ранее робот-собака Spot была направлена в зону Чернобыльской трагедии, где обследовала территорию на наличие радиоактивных остатков. Цель миссия была в том, чтобы проверить робота в не совсем обычных для него условиях.