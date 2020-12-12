Boston Dinamics, разработавшие робота-собаку, проданы из-за убытков
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Американская компания Boston Dinamics, известная всем как создатель робота-собаки Spot, в последние года несла убытки, однако, корейцы из Hyundai Motor решили приобрести компания, а Softbank, распродающая убыточные технологические предприятия, подтвердила информацию о сделке на сумму почти один миллиард долларов.
Hyundai уверены, что их приобретение даст компании вторую жизнь и ускорит процесс развития роботостроения в мире. У корейцев есть намерения создать роботов, которые будут наблюдать и поддерживать состояние больных людей в больницах вместо врачей, также компания хочет задействовать силы Boston Dynamics для новой системы автономного управления автомобилем.
Сделка должна совершится летом 2021 года, когда все формальности будут улажены и Hyundai смогут выплатить большую часть суммы, остальные деньги будут доплачены за счёт дочерних компаний.
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Ранее робот-собака Spot была направлена в зону Чернобыльской трагедии, где обследовала территорию на наличие радиоактивных остатков. Цель миссия была в том, чтобы проверить робота в не совсем обычных для него условиях.
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