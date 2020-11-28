Европейское Космическое Агентство доставит орбитальный мусор на Землю
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С каждым годом количество орбитального мусора растёт, что в будущем может затруднить полёты и операции по освоению космоса, а также повысит риск повреждения рабочих спутников. Европейское Комическое Агентство, куда входит 18 европейских стран, собирается подписать контракт с молодым стартапом ClearSpace SA на запуск миссии с ценой в более чем 100 миллионов долларов.
Главная цель миссии - захватить отсек Vespa, часть европейской ракеты-носителя Vega, вес которого составляет 112 килограмм. В 2025 ClearSpace должен захватить отсек Vespa и направится с ним в атмосферу, где они оба сгорят. То есть, ClearSpace является расходным материалом. Это первая коммерческая миссия по очистке мусора и от её успеха зависит дальнейшая судьба компании.
Орбитальный мусор также может навредить Международной Космической Станции. Недавно Владимир Соловьёв - заместитель директора РКК "Энергия", заявил о том, что после 2025 года Россия может отказаться от пребывания на МКС и приступить к созданию собственной орбитальной станции.
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