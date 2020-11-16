Компания Samsung вскоре презентует новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21. Известно, что будет три модели флагманского телефона - Samsung Galaxy S21, Samung Galaxy S21+, Samsung Galaxy 21 Ultra. Будет доступно четыре вида расцветки: чёрная, белая, серебрист, фиолетовая.

Ёмкость батареи в смартфонах будет начинаться от 4000 до 5000 мАч. У Ultra версии будет стеклянная задняя панель, а у остальных обыкновенная пластиковая. Телефоны получат экран LTPS Full HD+ 120 кадров и диагональ 6.2 и 6.7 дюймов.

Новый телефон будет иметь Android 11 и прошивку One UI3.1, его предшественник Samsung Galaxy S20 имел U2.1. Чипсетами SoC станут Snapdragon 875 и Exynos 2100 в зависимости от региона покупателя, оба процессора имеют приблизительно одинаковую мощность. Смартфоны будут поддерживать 5G сеть.

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Samsung S21 и S21 будут иметь основную камеру 12 мегапикселей, телеобъективом 64 мегапикселей. S21 Ultra получит улучшенный датчик 108 мегапикселей, модулями с 3-х кратным и 10-и кратным оптическим приближением. Записывать видео можно будет спокойно в 4K 60 кадров.

О дате презентация смартфона пока ничего неизвестно.