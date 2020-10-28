Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Механическая клавиатура за 30$ не из Китая

В этой статьей я хочу рассказать о такой клавиатуре как Ergo KB-950 USB, стоимостью всего-лишь 30$. И она не из Китая, что очень выделяет её в данном ценовом сегменте.
[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена RTX 2070 - надо брать
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В последнее время стали набирать популярность механические клавиатуры китайских брендов стоимостью 30$. Интересно, есть ли механические клавиатуры по такой цене, да вот чтобы бренд был не китайским? Да, есть, об одной такой я сегодня и расскажу - Ergo KB-950 USB.

реклама

Для меня клавиатуры - расходный материал, меняю я их только в случае, если прошлая сломается. Так и произошло, моя клавиатура себя израсходовала. Изначально я присматривал себе мембранную стоимостью около 50$, но потом подумал, что лучше потрачу эти деньги на механическую. Пересматривая различные механические клавиатуры, я понял что подходящая по всем параметрам клавиатура обойдётся мне в 150$+ долларов, что не совсем бюджетно. А брать из Китая как-то не хотелось, тем более клавиатура мне нужна была как можно быстрее, ждать посылку с востока пришлось бы больше недели.

анонсы и реклама
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Вдруг я наткнулся на украинский бренд Ergo, производящий бытовую технику и бюджетные смартфоны, клавиатуры. Клавиатур у данного бренда около пятнадцати, но я хотел именно механическую, с NumPad-ом и размером как у моего мембранного инвалида. Подходящей по заданным параметром оказалась Ergo KB-950 USB, обошлась она мне 959 гривен (2582 руб.)

реклама

Клавиатура проводная, на Blue switch, размером 460х165х35, раскладка привычная всем, присутствует английская, русская и украинская (возле "Ы" - "i", Ъ - "ї" ), всего 104 клавиши, оснащена технологией Anti-Ghosting и длиной кабеля полтора метра. 

реклама

Практически во всех клавиатурах присутствуют ножки, эта не исключение, правда, они не прорезиненные. Но для того, чтобы клавиатура не скользила, здесь есть резиновые вставки, вот они отлично справляются со своей задачей.

реклама

Период адаптации со старой клавиатуры на новую механическую длился две недели, высокие клавиши были очень непривычны, только спустя четыре дня я смог восстановить свою скорость печати до 450-500 символов в минуту. Брал клавиатуру как для игр, так и для набора объемного текста, с чем сталкиваюсь ежедневно.

Как я упомянул ранее, клавиатурой пользуюсь уже более месяца, поэтому, думаю, имею право составить свою рецензию на данную клавиатуру, сделаю я это в формате "плюсы / минусы"

Плюсы:

  • Цена. Две с половиной тысячи рублей за механику - это ничто, при этом мы покупаем вполне конкурентоспособную с дорогими брендами клавиатуру.
  • Механика. Думаю, тут объяснять ничего не нужно, сам факт, что данная клавиатура механическая уже даёт ей большой плюс.
  • Надёжность. Месяц - это небольшой промежуток времени, но за него я успел относительно много раз поклацать кнопочки и все они по-прежнему работают без залипания и задержек. К тому же производитель даёт гарантию на год и утверждает, что клавиатура может выдержать более 50 млн. нажатий.
  • Быстрая скорость реагирования. Конечно, вымерять скорость до миллисекунды невозможно, но при наборе текста я не ощущаю задержек, а вот когда у меня была мембранка - задержки были, хоть и не большие.
  • Подсветка. Я не любитель подсветок, уж больно они отвлекают от работы, но этот не тот случай. Всего цветов подсветки 7, а типов их подсвечивания аж 12 штук. Зашёл мне именно вариант с подсвечиванием нажатых клавиш. Кстати, ещё можно отрегулировать яркость подсветки, что тоже очень даже хорошо. Думаю, для фанатов подсветок это плюс.
  • NumPad. Я привык к NumPad-у и жить без него мне сложно, поэтому наличие дополнительных клавиш для меня в радость. Кому-то они мешают, а кто-то пытается сэкономить, покупая клавиатуру без NumPad.
  • Игровой режим. В клавиатуре присутствует игровой режим, активировав который Вы не сможете свернуть игру случайным нажатием клавиши Win. Мелочь, а приятно.
  • Anti-Ghosting. Данная технология позволяет зажать несколько клавиш или сразу всю клавиатуру и текст будет введён одновременно.
  • Удобно чистить. С чисткой клавиатуры проблем не будет, снимаются клавиши легко, а степень засорённости клавиатуры можно отследить на глаз. 

Минусы:

  • Шум. При нажатии клавиш присутствует специфический звук, схожий с шумом печатной машинки. Многих он раздражает, но не меня, как-то даже приятнее становится нажимать на клавиши. Если что, звук печати не настолько громкий и не помешает говорить по голосовой связи, набирая в это время текст. И да, не забываем о существовании RTX Voice. 
  • Ноунейм свичи. Странно то, что в данной клавиатуре стоят неизвестные синие свичи. Это не дешёвый Outemu и не качественный Cherry MX, а что-то своё. Хоть свичи ноунейм, но пока я не заметил даблкликов или ещё какой-то проблемы с ними.
  • Люфт клавиш. Если потрогать клавиши, можно почувствовать что они люфтят, но это не серьёзная проблема, тем более на печать она никак не отражается.
  • IPx0. Данная аббревиатура гласит о том, что у клавиатуры отсутствует защита от попадания влаги, брызгов, поэтому вылить кружку чая, к сожалению, не позволительно, хотя, даже если такое произойдёт - напомню, что цена клавиатуры 30$ и кредит брать не придётся.
  • Отсутствие собственного ПО. У бренда Ergo нет собственного ПО, что печально, но тоже не критично.
  • Макросы. Вроде бы возможность записывать макросы это плюс, но здесь всё неоднозначно. На клавиатуре действительно присутствует функция записи макросов, но как её активировать - неизвестно. Я пересмотрел разные обзоры, инструкцию и сайт производители, нигде не говорится как это сделать.

Я не пытаюсь как-либо оправдать минусы клавиатуры, они определённо есть, но здесь играет большую роль низкая цена. Думаю, механические клавиатуры за 200$ хоть и лучше, но тоже не без косяков.

Если вдруг кто-то из Вас решил приобрести данную клавиатуру и Вас раздражает надпись "ergo" над стрелками, спешу обрадовать - её можно стереть. Делюсь лайфхаком, который я подсмотрел в одном видео: берём тормозную жидкость DOT 4, наносим на надпись (не пальцем!) и растираем. Если Вы решитесь удалить надпись таким способом, будьте очень осторожны, так как попадание тормозной жидкости в организм может повлечь за собой пагубные последствия. И делать это лучше когда истечёт гарантийный срок / срок возврата товара, вдруг магазин откажется оформлять возврат из-за выведенной надписи. На этом всё, всем удачи.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

механическая клавиатура ergo
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
88
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
11
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
15
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
18
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25

Интересные материалы

Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 88
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
20 октября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi рассказала, какие смартфоны получат прошивку MIUI 13 и MIUI 14 на Android 11 и Android 12
4
Первые изображения графического чипа Radeon RX 6900 XT – большой размер и на 10% быстрее RTX 3080
11
5 малоизвестных скрытых инструментов Windows 10, позволяющих значительно расширить функционал ОС
6
16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит 10-ядерный Core i9-10900К на 90% в многоядерном тесте PassMark
58
Шесть или четыре процессорных ядра лучше для новых игр - Ryzen 3300X vs Ryzen 2600 от Benchmark
70
Обнародованы результаты тестирования AMD Ryzen 7 5800X в CPU-Z
76
14 устройств Huawei получили прошивку EMUI 11
1
Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
27
При изготовлении процессоров AMD с архитектурой Zen 3 используются четыре слоя с EUV-литографией
39
Патч Linux подтвердил данные о секретном оружии AMD против NVIDIA — технологии Infinity Cache
22
NVIDIA экстренно готовит ещё одну модель в ответ на AMD Radeon RX 6800 — неофициальные данные
39
Cyberpunk 2077 не выйдет в ноябре — CD Projekt RED нужно ещё немного времени на разработку
62
Сила 16 ядер: AMD Ryzen 9 5950X стал новым чемпионом Passmark
58
Актуальная версия MIUI 12 стала доступна для 17 смартфонов Xiaomi и Redmi
3
Пассивный кулер во внешнем исполнении предложен компанией ENCTEC
12
AMD Ryzen 5 5600X оказался ощутимо производительнее Intel Core i5-10600K в тесте Geekbench 5
19
GeForce RTX 3060/3060 Ti получат высокий ценник, медленную память и внушительную производительность
13
В канун анонса Big Navi компания Sapphire вспомнила, что книга – лучший подарок
5
Xiaomi официально отложила выход стабильной версии MIUI 12 для пяти дешёвых смартфонов
+
Характеристики GeForce RTX 3060 Ti подтверждаются GPU-Z — оптимальный вариант для игр от NVIDIA
47

Популярные статьи

5 процессоров Intel и AMD, которые не стоит покупать в октябре 2020
64
5 причин для покупки видеокарт AMD вместо NVIDIA
95
10 мужских инструментов с AliExpress по низкой цене: мини циркулярка и ламельный фрезер с Ali
2
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
88
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
11
Обзор приложения VideoProc – многофункциональный видеоредактор с ускорением GPU для слабых ПК
Механическая клавиатура за 30$ не из Китая
+

Сейчас обсуждают

Y0!
00:09
Интересно, чему же радуются фанатики? Ценность AMD была в сбивании цен с конкурентов, а теперь и конкуренты цены не снижают (сравните цены на модели RTX 3000 с GTX 1000 совпадающих индексов и сравните...
При помощи Radeon RX 6000 компания AMD намерена вернуться в верхний ценовой сегмент
Алексей Круговой
00:08
У Зелота с Зистаксом появился опасный конкурент :)))
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Evgeniy Litvinov
00:08
Меньше негрогеев из БЛМ надо было поддерживать и больше работать!
Cyberpunk 2077 не выйдет в ноябре — CD Projekt RED нужно ещё немного времени на разработку
Алексей Круговой
00:06
Нет. Просто даун. И если апгрейд ПМ4 :1600-3600 можно хоть как то было как то объяснить(хотя лучше было на 3700 даже на 3900) то менять с доплатой ради мизерного прироста. Да ещё буквально за дни ан...
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Y0!
00:06
За эти цены надо сказать "спасибо" мамкиным мажорам, которые покупали дико переоценённые RTX 2000 и что-то свистели про обоснованность повышения цены с повышением производительности, специально для та...
Стали известны достоверные характеристики видеокарты RTX 3060 Ti - спецификации, цена и дата выхода
Archont
00:02
К тому времени, как Киберпанк выйдет, 3080Ti и 6900XT уже снимут с производства.
Cyberpunk 2077 не выйдет в ноябре — CD Projekt RED нужно ещё немного времени на разработку
ZjMeT4
23:59
100%
Стали известны достоверные характеристики видеокарты RTX 3060 Ti - спецификации, цена и дата выхода
Sh1rk0
23:54
Прочитал заглавие новости и полез посмотреть в комменты это ыблище, и я не ошибся - оно здесь уже выложено!
Новым сценаристом Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 стала автор сценария к Mass Effect Andromeda
N1ghtwish
23:52
Ну тут еще разное охлаждение, там fuma2 и 10я перформа, припой и термопаста, 4.3ГГц и 4.4ГГц, это всё, конечно, не существенная мелочь.
MSI выпустила платы MEG B550 Unify для экстремального разгона AMD Ryzen до 6155 и DDR4 до 6536 МГц
Ambiguity
23:50
На фоне новостей о новых процах, конечно, хотелось бы, чтобы AMD так же жахнула и по NVidia. Пусть временно, но все уже так соскучились по этим временам…
При помощи Radeon RX 6000 компания AMD намерена вернуться в верхний ценовой сегмент
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем