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В последнее время стали набирать популярность механические клавиатуры китайских брендов стоимостью 30$. Интересно, есть ли механические клавиатуры по такой цене, да вот чтобы бренд был не китайским? Да, есть, об одной такой я сегодня и расскажу - Ergo KB-950 USB.

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Для меня клавиатуры - расходный материал, меняю я их только в случае, если прошлая сломается. Так и произошло, моя клавиатура себя израсходовала. Изначально я присматривал себе мембранную стоимостью около 50$, но потом подумал, что лучше потрачу эти деньги на механическую. Пересматривая различные механические клавиатуры, я понял что подходящая по всем параметрам клавиатура обойдётся мне в 150$+ долларов, что не совсем бюджетно. А брать из Китая как-то не хотелось, тем более клавиатура мне нужна была как можно быстрее, ждать посылку с востока пришлось бы больше недели.

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Вдруг я наткнулся на украинский бренд Ergo, производящий бытовую технику и бюджетные смартфоны, клавиатуры. Клавиатур у данного бренда около пятнадцати, но я хотел именно механическую, с NumPad-ом и размером как у моего мембранного инвалида. Подходящей по заданным параметром оказалась Ergo KB-950 USB, обошлась она мне 959 гривен (2582 руб.)

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Клавиатура проводная, на Blue switch, размером 460х165х35, раскладка привычная всем, присутствует английская, русская и украинская (возле "Ы" - "i", Ъ - "ї" ), всего 104 клавиши, оснащена технологией Anti-Ghosting и длиной кабеля полтора метра.

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Практически во всех клавиатурах присутствуют ножки, эта не исключение, правда, они не прорезиненные. Но для того, чтобы клавиатура не скользила, здесь есть резиновые вставки, вот они отлично справляются со своей задачей.

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Период адаптации со старой клавиатуры на новую механическую длился две недели, высокие клавиши были очень непривычны, только спустя четыре дня я смог восстановить свою скорость печати до 450-500 символов в минуту. Брал клавиатуру как для игр, так и для набора объемного текста, с чем сталкиваюсь ежедневно.

Как я упомянул ранее, клавиатурой пользуюсь уже более месяца, поэтому, думаю, имею право составить свою рецензию на данную клавиатуру, сделаю я это в формате "плюсы / минусы"

Плюсы:

Цена. Две с половиной тысячи рублей за механику - это ничто, при этом мы покупаем вполне конкурентоспособную с дорогими брендами клавиатуру.

Механика. Думаю, тут объяснять ничего не нужно, сам факт, что данная клавиатура механическая уже даёт ей большой плюс.

Надёжность. Месяц - это небольшой промежуток времени, но за него я успел относительно много раз поклацать кнопочки и все они по-прежнему работают без залипания и задержек. К тому же производитель даёт гарантию на год и утверждает, что клавиатура может выдержать более 50 млн. нажатий.

Быстрая скорость реагирования. Конечно, вымерять скорость до миллисекунды невозможно, но при наборе текста я не ощущаю задержек, а вот когда у меня была мембранка - задержки были, хоть и не большие.

Подсветка. Я не любитель подсветок, уж больно они отвлекают от работы, но этот не тот случай. Всего цветов подсветки 7, а типов их подсвечивания аж 12 штук. Зашёл мне именно вариант с подсвечиванием нажатых клавиш. Кстати, ещё можно отрегулировать яркость подсветки, что тоже очень даже хорошо. Думаю, для фанатов подсветок это плюс.

NumPad. Я привык к NumPad-у и жить без него мне сложно, поэтому наличие дополнительных клавиш для меня в радость. Кому-то они мешают, а кто-то пытается сэкономить, покупая клавиатуру без NumPad.

Игровой режим. В клавиатуре присутствует игровой режим, активировав который Вы не сможете свернуть игру случайным нажатием клавиши Win. Мелочь, а приятно.

Anti-Ghosting. Данная технология позволяет зажать несколько клавиш или сразу всю клавиатуру и текст будет введён одновременно.

Удобно чистить. С чисткой клавиатуры проблем не будет, снимаются клавиши легко, а степень засорённости клавиатуры можно отследить на глаз.

Минусы:

Шум. При нажатии клавиш присутствует специфический звук, схожий с шумом печатной машинки. Многих он раздражает, но не меня, как-то даже приятнее становится нажимать на клавиши. Если что, звук печати не настолько громкий и не помешает говорить по голосовой связи, набирая в это время текст. И да, не забываем о существовании RTX Voice.

Ноунейм свичи. Странно то, что в данной клавиатуре стоят неизвестные синие свичи. Это не дешёвый Outemu и не качественный Cherry MX, а что-то своё. Хоть свичи ноунейм, но пока я не заметил даблкликов или ещё какой-то проблемы с ними.

Люфт клавиш. Если потрогать клавиши, можно почувствовать что они люфтят, но это не серьёзная проблема, тем более на печать она никак не отражается.

IPx0. Данная аббревиатура гласит о том, что у клавиатуры отсутствует защита от попадания влаги, брызгов, поэтому вылить кружку чая, к сожалению, не позволительно, хотя, даже если такое произойдёт - напомню, что цена клавиатуры 30$ и кредит брать не придётся.

Отсутствие собственного ПО. У бренда Ergo нет собственного ПО, что печально, но тоже не критично.

Макросы. Вроде бы возможность записывать макросы это плюс, но здесь всё неоднозначно. На клавиатуре действительно присутствует функция записи макросов, но как её активировать - неизвестно. Я пересмотрел разные обзоры, инструкцию и сайт производители, нигде не говорится как это сделать.

Я не пытаюсь как-либо оправдать минусы клавиатуры, они определённо есть, но здесь играет большую роль низкая цена. Думаю, механические клавиатуры за 200$ хоть и лучше, но тоже не без косяков.

Если вдруг кто-то из Вас решил приобрести данную клавиатуру и Вас раздражает надпись "ergo" над стрелками, спешу обрадовать - её можно стереть. Делюсь лайфхаком, который я подсмотрел в одном видео: берём тормозную жидкость DOT 4, наносим на надпись (не пальцем!) и растираем. Если Вы решитесь удалить надпись таким способом, будьте очень осторожны, так как попадание тормозной жидкости в организм может повлечь за собой пагубные последствия. И делать это лучше когда истечёт гарантийный срок / срок возврата товара, вдруг магазин откажется оформлять возврат из-за выведенной надписи. На этом всё, всем удачи.