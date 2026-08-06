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Nacvark

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Electronic Arts нашла способ выплатить $18 млрд долга, но он не понравится сотрудникам
Bloomberg предупреждает о грядущих массовых увольнениях
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Electronic Arts, недавно проданная консорциуму во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) за 55 миллиардов долларов, может провести масштабные сокращения персонала. Как сообщает корреспондент Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier), причиной станет высокая долговая нагрузка: после крупнейшего в истории игровой индустрии выкупа компания получила около 18 миллиардов долга, обслуживание которого потребует примерно 1,5 миллиардов долларов год.Источник изображения: ChatGPTСообщается, что руководство Electronic Arts уже анализирует варианты оптимизации бизнеса, включая сокращение штата, закрытие неприоритетных проектов и концентрацию ресурсов на наиболее прибыльных франшизах: EA Sports FC, Battlefield, Madden, The Sims и Apex Legends.

Официально компания пока не объявляла о новых увольнениях, но ранее в Electronic Arts уже неоднократно проводили реструктуризацию, сокращая сотрудников и закрывая студии. При этом генеральный директор компании Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) сохранит своё кресло.

Столь крупные сделки с привлечением заёмных средств почти всегда сопровождаются программами сокращения издержек, поэтому вероятность массовых сокращений действительно большая.

#electronic arts #саудовская аравия
Источник: wccftech.com
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