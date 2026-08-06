Electronic Arts, недавно проданная консорциуму во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) за 55 миллиардов долларов, может провести масштабные сокращения персонала. Как сообщает корреспондент Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier), причиной станет высокая долговая нагрузка: после крупнейшего в истории игровой индустрии выкупа компания получила около 18 миллиардов долга, обслуживание которого потребует примерно 1,5 миллиардов долларов год.Сообщается, что руководство Electronic Arts уже анализирует варианты оптимизации бизнеса, включая сокращение штата, закрытие неприоритетных проектов и концентрацию ресурсов на наиболее прибыльных франшизах: EA Sports FC, Battlefield, Madden, The Sims и Apex Legends.
Официально компания пока не объявляла о новых увольнениях, но ранее в Electronic Arts уже неоднократно проводили реструктуризацию, сокращая сотрудников и закрывая студии. При этом генеральный директор компании Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) сохранит своё кресло.
Столь крупные сделки с привлечением заёмных средств почти всегда сопровождаются программами сокращения издержек, поэтому вероятность массовых сокращений действительно большая.