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Это уже не первый шаг в сторону сокращения зависимости от китайских технологий

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) готовит новый пакет ограничений, который может запретить использование ряда китайских компонентов в американских дата-центрах. Как сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники, Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрабатывает правила, направленные прежде всего против китайских оптических трансиверов – устройств, обеспечивающих высокоскоростную передачу данных между серверами и сетевым оборудованием.

Источник изображения: Reuters. URL изображения.

В Вашингтоне считают, что подобные компоненты потенциально могут использоваться для кражи данных, внедрения вредоносного программного обеспечения или нарушения работы критически важной инфраструктуры. Если инициатива будет одобрена, новые ограничения могут вступить в силу уже до конца текущего года. Это станет очередным шагом США по сокращению зависимости от китайских технологий.

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Наибольшее влияние запрет может оказать на китайскую компанию Zhongji Innolight, которая занимает значительную долю мирового рынка оптических трансиверов для дата-центров. Аналитики предупреждают, что поиск альтернативных поставщиков способен привести к росту затрат для американских операторов облачной инфраструктуры, включая крупнейших владельцев вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Вместе с тем новости о возможном запрете уже вызвали рост акций американских производителей аналогичного оборудования, таких как Lumentum, Coherent и Applied Optoelectronics, поскольку инвесторы ожидают перераспределения заказов в их пользу.