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Nacvark
Инвесторы SpaceX предлагают покрасить ракеты в розовый цвет и вывести на них рекламу
Компания вовсю готовится к первому квартальному отчёту, но внимание инвесторов приковано не только к финансам
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Компания SpaceX готовится представить первый квартальный отчёт после выхода на биржу, но внимание инвесторов сосредоточено не только на финансовых результатах и перспективах космического бизнеса. Как сообщает Reuters, акционеры активно воспользовались возможностью заранее предлагать вопросы для руководства компании и голосовать за наиболее интересные темы.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ результате среди самых популярных оказались не только планы по развитию программы Starship, лунной миссии Artemis и системы спутникового интернета Starlink, но и весьма необычные идеи. В частности, инвесторы интересуются, может ли SpaceX покрасить одну из своих ракет в розовый цвет, использовать теплозащитные плитки в качестве рекламных площадок или активнее задействовать нового корпоративного талисмана – собаку породы сиба-ину по кличке «Астероид».

Несмотря на нестандартный характер многих обращений, среди них присутствуют и стратегически важные темы. Владельцев акций интересует прогресс в разработке системы орбитальной дозаправки кораблей Starship, перспективы участия компании в программе Artemis по освоению Луны, а также дальнейшее развитие спутниковой группировки Starlink.

Reuters отмечает, что это отражает особенность аудитории SpaceX: значительную часть акций при IPO получили розничные инвесторы, которые зачастую разделяют долгосрочное видение Илона Маска и проявляют интерес не только к финансовым результатам, но и к будущему освоения космоса.

#spacex
Источник: reuters.com
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