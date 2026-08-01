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Nacvark
Маск опроверг информацию о продаже китайского бизнеса Tesla
Бизнесмен стремится интегрировать Tesla в SpaceX, поэтому судьба китайского бизнеса остаётся неопределённой
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Не так давно The Wall Street Journal сообщала о возможном объединении Tesla и SpaceXAI, на что ранее намекал сам Илон Маск (Elon Reeve Musk). Нюанс в том, что Tesla имеет бизнес в Китае, где явно буду не рады появлению американской компании, имеющей государственные контракты от правительства США. На фоне этого появилась информация, что Маск рассматривает продажу китайского бизнеса, то есть фактические разделение компании.Источник изображения: Reuters
URL изображенияИлон Маск опроверг данную информацию, назвав её «фейковыми новостями». По его словам, такой сценарий никогда не обсуждался. При этом Маск не рассказал, как Tesla поступит со своим китайским бизнесом.

Китайский бизнес остаётся одним из важнейших активов Tesla. Гигафабрика в Шанхае обеспечивает более половины мирового производства электромобилей компании и выпускает свыше 950 тысяч автомобилей ежегодно. Предприятие играет ключевую роль не только для китайского рынка, но и для экспорта в Европу, Канаду и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом более 95% компонентов для автомобилей, выпускаемых на заводе, поставляются местными производителями, что позволило Tesla значительно снизить производственные издержки.

#tesla #илон маск #маск
Источник: reuters.com
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