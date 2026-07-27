Не секрет, что поголовно все крупные ИИ-стартапы хотят разработать собственные ИИ-ускорители на замену решениям NVIDIA

Компания Anthropic изучает возможность создания собственных чипов искусственного интеллекта (ИИ), в связи с чем уже обратилась к южнокорейской SK Hynix с запросом на поставку компонентов, включая высокоскоростную память HBM. Об этом сообщил председатель SK Group Чхве Тхэ Вон во время ИИ-саммита в Сан-Франциско, где выступал вместе с генеральным директором Anthropic Дарио Амодеи. Источник изображения: ChatGPTПо словам главы SK Hynix, интерес Anthropic к разработке собственных ИИ-чипов отражает новую тенденцию на рынке. Если раньше крупнейшие ИИ-компании в основном полагались на ИИ-ускорители NVIDIA, то теперь всё больше разработчиков стремятся создавать специализированные решения самостоятельно, чтобы снизить зависимость от ограниченных поставок и оптимизировать работу своих моделей. При этом Чхве отметил, что для большинства разработчиков сегодня ключевой проблемой остается доступ к вычислительным мощностям, а не только к самим микросхемам.

SK Hynix является одним из ведущих мировых производителей памяти HBM, которая используется в современных ИИ-ускорителях. Компания уже поставляет продукцию крупнейшим игрокам отрасли, включая NVIDIA, а Южная Корея активно расширяет сотрудничество с американскими ИИ-стартапами.