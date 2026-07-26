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Nacvark
В Китае создали четырёхногую роботизированную лодку для спасения людей на воде
Разработка вдохновлена строением пауков-рыболовов
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Исследователи из Шэньчжэньского института искусственного интеллекта и робототехники (AIRS) совместно со специалистами Технологического института Стивенс (США) разработали экспериментальную роботизированную лодку QuadBoat, предназначенную для поиска и спасения людей на воде.

В отличие от большинства существующих беспилотных надводных аппаратов, которые способны лишь обнаружить пострадавшего или приблизиться к нему, новая разработка может самостоятельно отслеживать человека и физически доставлять его к спасателям. Проект пока находится на стадии исследований, однако первые испытания подтвердили работоспособность концепции.Источник изображения: ChatGPTКонструкция QuadBoat вдохновлена пауками-рыболовами, которые способны быстро передвигаться по поверхности воды благодаря длинным гидрофобным лапам. Впрочем, робот использует не поверхностное натяжение воды, а традиционную плавучесть. Его четыре независимо управляемые конечности выполняют роль движителей и рулевых механизмов, позволяя аппарату двигаться в разных направлениях, разворачиваться практически на месте и изменять положение корпуса для повышения устойчивости.

Во время испытаний в бассейне и на открытой воде исследователи проверили способность QuadBoat следовать по заданной траектории, автоматически распознавать плавающие объекты, сопровождать их с помощью компьютерного зрения и выполнять захват. Результаты показали, что робот способен уверенно отслеживать цель и подбирать предметы с поверхности воды, что делает его перспективным решением для поисково-спасательных операций.

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Несмотря на успешные первые тесты, QuadBoat пока остаётся лишь исследовательским прототипом. Все демонстрации проводились в контролируемых условиях, поэтому разработчикам еще предстоит оценить эффективность аппарата при сильном волнении, течениях и неблагоприятной погоде.

#китай #беспилотник #робот
Источник: interestingengineering.com
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