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Nacvark
Мониторы LG устанавливают ненужное ПО на Windows без согласия пользователя
На ситуацию обратили внимание специалисты Gamers Nexus
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Владельцы некоторых мониторов LG столкнулись с неожиданной особенностью устройств: после подключения дисплея к компьютеру Windows автоматически устанавливает фирменное программное обеспечение без какого-либо запроса пользователю. На ситуацию обратили внимание специалисты Gamers Nexus, а затем информацию подтвердили Videocardz.Источник изображения: ChatGPTРечь идёт о приложении LG Monitor App Installer, которое загружается через механизм Windows Update и Microsoft Store. После установки программа может показывать рекламу пробной подписки McAfee, а также предлагать установить другие фирменные приложения LG. По данным Gamers Nexus, приложение появлялось автоматически без подтверждения со стороны пользователя.

Эксперты объясняют, что автоматическая установка происходит благодаря функции Windows, позволяющей производителям распространять приложения, связанные с подключёнными устройствами. При этом специалисты обращают внимание на то, что базовая работа монитора не требует установки этого программного обеспечения. Фактически пользователю навязывают фирменные приложения, не запрашивая даже согласие.

Схожее поведение ранее наблюдалось и у некоторых других производителей оборудования. Пользователи сообщали, что отдельные модели мониторов Dell и Alienware также предлагают установить фирменные приложения, однако именно случай с LG вызвал наиболее широкий резонанс из-за автоматической установки и рекламы стороннего продукта – McAfee.

#windows #монитор
Источник: videocardz.com
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