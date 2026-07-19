Компании, планировавшие начать производить на быстрорастущем рынке электрокары, столкнулись с препятствиями

Несмотря на продолжающийся рост продаж электромобилей в США, это год стал одним из самых сложных для американского рынка электрокаров. Всё больше автопроизводителей отказываются от отдельных моделей или полностью пересматривают свои стратегии, прекращая производство и продажу электрокаров на территории страны. Источник изображения: ChatGPTОдним из самых заметных решений стал отказ Honda от кроссовера Prologue. Компания прекратит продажи своей единственной полностью электрической модели в США после завершения выпуска версии 2026 модельного года. Вместо дальнейшего развития линейки электрокаров японский автопроизводитель намерен сосредоточиться на гибридных автомобилях.

Серьёзные изменения произошли и у Hyundai. Компания перестала продавать в США электрический седан Ioniq 6, который производился в Южной Корее. Одной из главных причин называют новые импортные пошлины.

Другие автопроизводители, у которых электрокары имели китайские технологии, также перестали ввозить их в США из-за запретов. В частности, речь идёт о шведской Polestar.

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Причинами подобных решений становятся падение спроса, отмена федеральных налоговых льгот, высокие импортные пошлины и изменение государственной политики в отношении электромобилей. При этом буквально пару лет назад ситуация была обратной, учитывая. что прошлые власти США фактически субсидировали развитие электрокаров.