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Nacvark
Samsung Electronics ускоряет строительство заводов на фоне дефицита микросхем памяти
Компания решила ускорить ввод в эксплуатацию своего нового завода по производству полупроводников в городе Йонъин
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Компания Samsung Electronics, оценка которой превысила 1 триллион долларов на фоне ИИ-бума, ускоряет ввод в эксплуатацию своего нового завода по производству полупроводников в городе Йонъин. Теперь предприятие планируется запустить уже в 2029 году, тогда как ранее начало производства ожидалось не раньше 2030 года.

Источник изображения: Reuters
URL изображенияНовый завод станет первым производственным объектом масштабного полупроводникового кластера Samsung в Йонъине, строительство которого поддерживает правительство Южной Кореи. Компания стремится нарастить выпуск передовых чипов памяти, чтобы укрепить позиции на быстрорастущем рынке ИИ и сократить отставание от своего главного конкурента – SK Hynix, который сейчас лидирует в сегменте высокоскоростной памяти HBM для ИИ-ускорителей.

Проект является частью национальной стратегии Южной Кореи по развитию полупроводниковой отрасли. Власти страны намерены в течение ближайших пяти лет существенно увеличить выпуск микросхем памяти и превратить регион Йонъин в один из крупнейших мировых центров производства чипов. В рамках программы Samsung и SK Hynix инвестируют сотни миллиардов долларов в строительство новых предприятий и расширение производственных мощностей.

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Несмотря на все усилия южнокорейских производителей микросхем памяти, прогнозы указывают на то, что дефицит сохранится в ближайшие годы и даже увеличится в 2027 году.

#память #samsung electronics #микросхемы памяти
Источник: reuters.com
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