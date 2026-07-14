С 1 января 2027 года ЕС прекратит импорт российского СПГ

Пока в Европейском союзе готовятся к полному отказа от импорта российского газа, страны Европы закупают у России рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) с арктического завода «Ямал». Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Источник изображения: ChatGPTЗа первые шесть месяцев этого года Европа импортировала рекордные 9,89 миллионов тонн СПГ, что на 18% больше, чем за аналогичный период в 2025 году. Количество импортируемого СПГ оценивается в 6 миллиардов евро. При этом основными покупателями российского газа являются Франция (3,6 миллионов тонн), Бельгия (2,9 миллионов тонн) и Испания (2,7 миллионов тонн), которые впоследствии распределяют его в другие страны Европейского союза.

Причиной такого внезапного роста импорта является подготовка к предстоящему запрету на импорт российского газа. Уже с 1 января 2027 года в Европейском союзе вступит в силу полный запрет на импорт российского СПГ, в том числе по долгосрочным контрактам. При этом поставки трубопроводного газа продолжаться как минимум до конца следующего года.

Стоит отметить, что проект завода «Ямал» изначально отталкивался от готовности Европы импортировать российский СПГ. Прекращение закупок российского газа Европой приведёт к тому, что российскому оператору придётся искать других импортёров в регионе, с чем могут возникнуть трудности.