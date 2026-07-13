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Nacvark
Индийская компания Tata Consultancy Services наймёт почти 9 тысяч специалистов по внедрению ИИ
Компания также рассматривает поглощение ИИ-стартапов
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Индийская IT-компания Tata Consultancy Services (TCS), крупнейший поставщик IT-услуг в стране, объявила о масштабном расширении направления искусственного интеллекта (ИИ). Компания планирует сформировать подразделение численностью до 8,9 тысяч инженеров, которые будут заниматься внедрением ИИ-решений непосредственно у клиентов. Новые специалисты помогут адаптировать и интегрировать технологии искусственного интеллекта в бизнес-процессы заказчиков, обеспечивая их эффективное использование.Источник изображения: Reuters
URL изображенияТакие инженеры станут связующим звеном между разработчиками технологий и корпоративными клиентами. Они будут работать с учётом особенностей инфраструктуры каждой компании, настраивая модели ИИ под конкретные задачи. Руководство TCS пока не определилось, будут ли эти сотрудники наняты на рынке или подготовлены из числа действующих специалистов компании.

Параллельно TCS рассматривает возможность приобретения компаний, специализирующихся на ИИ, кибербезопасности и защите данных. Компания рассчитывает ускорить развитие собственного портфеля ИИ-решений и укрепить позиции на глобальном рынке цифровой трансформации.

Несмотря на опасения инвесторов, что ИИ может снизить спрос на традиционные IT-услуги, в TCS уверены в обратном. В компании считают, что массовое внедрение ИИ создаст новые возможности для технологических интеграторов, поскольку бизнесу потребуется помощь в адаптации, настройке и сопровождении ИИ-моделей.

#искусственный интеллект #индия
Источник: reuters.com
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