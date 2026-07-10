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Индонезия первой в мире начала использовать топливо B50 из пальмового масла
Новаторское решение позволит сократить дефицит топлива на рынке
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Индонезия стала первой в мире страной, которая повысила долю пальмового масла в топливе с 40% до 50%, тем самым увеличив потребление сырого пальмового масла  с 15,2 миллионов тонн до 17 миллионов тонн. Об этом сообщил министр энергетики страны Бахлил Лахадалия.Источник изображения: Reuters
URL изображенияКак известно, Индонезия является крупнейшим в мире производителем пальмового масла. Такое преимущество позволило стране запустить программу по производству биодизельного топлива по стандарту B50, предусматривающему смешение 50% пальмового масла с 50% ископаемым дизельным топливом. Это, в свою очередь, сокращает потребление чистого дизеля, что позволяет стране меньше полагаться на его импорт из других государств.

Одним из инициаторов этой идеи стал президент страны Прабово Субианто, который, по его словам, настаивал на введении обязательного использования пальмового масла в количестве 100% от рекомендуемой суточной нормы. Однако правительство призвало его ограничиться 50-процентной смесью с перспективой повышения доли пальмового масла в составе до 60%.

Ожидается, что до сентября этого года предприятия израсходуют оставшиеся запасы топлива по формуле B40, окончательно перейдя на новый стандарт.

#топливо #индонезия #бензин #дизель #дизельное топливо
Источник: reuters.com
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