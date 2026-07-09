Нередко электрокары на автономном управлении мешают работе экстренных служб

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) потребовало от компаний, разрабатывающих беспилотные электрокары, устранить проблемы, из-за которых они становятся помехой для полиции, пожарных и скорой помощи. Глава ведомства Джонатан Моррисон заявил, что зафиксирована «чёткая закономерность» случаев, когда роботакси и другие электрокары на автономном управлении создают препятствия для экстренных служб во время чрезвычайных ситуаций. Источник изображения: ChatGPTПо данным американского регулятора, такие автомобили нередко въезжают в зоны проведения спасательных операций, блокируют проезд пожарной техники и машин скорой помощи, а также не распознают сигналы сотрудников экстренных служб. В отдельных случаях беспилотные электрокары игнорируют проблесковые маячки, дорожные конусы, дым, огонь и другие признаки аварийной обстановки.

В NHTSA подчеркнули, что подобное поведение представляет угрозу общественной безопасности и требует немедленного устранения. По этой причине регулятор планирует провести ряд встреч с разработчиками систем автономного вождения, желая выработать меры по предотвращению таких инцидентов.

Как известно, США являются одним из лидеров по внедрению автомобилей на автономном управлении. Помимо решений для оказания помощи водителям, Tesla и другие компании предоставляют услуги беспилотного такси, где отсутствует физический оператор, который может предотвратить аварийную ситуацию.