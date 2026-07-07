Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Сотрудники Samsung готовятся к новым массовым протестам из-за разницы в зарплатах
В этот раз бастовать хотят сотрудники подразделений, занимающихся выпуском бытовой техники
реклама

В Samsung Electronics намечается новая волна массовых протестов, которые могут привести к очередной забастовке. В этот раз бастовать хотят те сотрудники, которые занимаются производством бытовой техники, смартфонов и телевизоров. Обусловлено это существенный разрывом в зарплате после того, как руководство Samsung согласилось частично повысить зарплаты инженерам.Источник изображения: Reuters
URL изображенияКак известно, буквально месяц назад Samsung Electronics повысила зарплаты и утвердила крупные премиальные сотрудникам, занимающимся производством микросхем памяти. Последние добивались этого на протяжении последнего года, поскольку именно память стала ключевым драйвером роста Samsung. Однако теперь возмущены сотрудники других подразделений, которые зарабатывают кратно меньше.

Для понимания, некоторые сотрудники полупроводникового подразделения Samsung Electronics могут претендовать на премию в размере 400 тысяч долларов. В то же время размер премии сотрудников, занимающихся производством бытовой техники, составляет около 4 тысяч долларов.

Ожидается, что в протестах примут участие от 2 до 3 тысяч человек. Впрочем, это гораздо меньше, чем когда протестовали сотрудники полупроводникового подразделения. Кроме того, доходы Samsung от бытовой техники и смартфонов гораздо ниже, чем от чипов, поэтому ситуация вряд ли заставит руководство компании пойти на уступки перед рабочими.

#samsung #samsung electronics
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аддитивное производство набирает обороты: более 2300 деталей ПД-35 созданы методом 3D-печати
Анонсирован полнометражный фильм «Поднятие уровня в одиночку: За пределами системы»
Заслуженный пилот СССР: В России пока не создали достойную замену советскому транспортнику Ил-76
В Мексике открыли новый ископаемый вид аксолотля Ambystoma quetzalcoatli
Британская хард-рок-группа Deep Purple выпустила новый студийный альбом «Splat!»
Китай экспортировал роботов почти на 3 миллиарда долларов за первые пять месяцев 2026 года
«Хаббл» обнаружил свет одной из самых древних галактик, который не должен был достичь Земли
«Известия»: продажи iPhone в России упали до 4-летнего минимума
В России создали электродвигатель для подъёмного винта тяжёлого беспилотного летательного аппарата
Согласно новым данным вероятность найти жизнь на соседней супер-Земле резко возросла
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
Более 70% пользователей Steam используют ПК на базе Windows 11
В России разработали 300-сильный катерный ДВС для импортозамещения установок Yamaha и Mercury
Резкий рост переводов BTC на биржи усилил вероятность падения биткоина к 53 000 $
На онлайн-аукционе eBay выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2105 «Жигули» 1981 года за €63 000
Microsoft выпустит исправление для съедающего до 500 ГБ памяти бага Windows 11
В Совете Федерации предупредили о новой схеме обмана через кнопку «Отписаться от рассылки»
Участник клуба металлоискателей нашёл в Норвегии монету времён последнего короля викингов
Топовую версию консоли AyaNeo Next 2 с Ryzen AI Max+ 395 и 128 Гбайт ОЗУ оценили в $5299
YouTube-блогер собрал USB-накопитель на магнитных сердечниках из деталей советского компьютера

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
PlayStation 6 станет элитарной – почему PlayStation 5 может прожить до 2040 года
Интервью с John Connor (This_is_the_way) — автором на сайте overclockers.ru
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter