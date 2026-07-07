В этот раз бастовать хотят сотрудники подразделений, занимающихся выпуском бытовой техники

В Samsung Electronics намечается новая волна массовых протестов, которые могут привести к очередной забастовке. В этот раз бастовать хотят те сотрудники, которые занимаются производством бытовой техники, смартфонов и телевизоров. Обусловлено это существенный разрывом в зарплате после того, как руководство Samsung согласилось частично повысить зарплаты инженерам. Источник изображения: Reuters

URL изображенияКак известно, буквально месяц назад Samsung Electronics повысила зарплаты и утвердила крупные премиальные сотрудникам, занимающимся производством микросхем памяти. Последние добивались этого на протяжении последнего года, поскольку именно память стала ключевым драйвером роста Samsung. Однако теперь возмущены сотрудники других подразделений, которые зарабатывают кратно меньше.

Для понимания, некоторые сотрудники полупроводникового подразделения Samsung Electronics могут претендовать на премию в размере 400 тысяч долларов. В то же время размер премии сотрудников, занимающихся производством бытовой техники, составляет около 4 тысяч долларов.

Ожидается, что в протестах примут участие от 2 до 3 тысяч человек. Впрочем, это гораздо меньше, чем когда протестовали сотрудники полупроводникового подразделения. Кроме того, доходы Samsung от бытовой техники и смартфонов гораздо ниже, чем от чипов, поэтому ситуация вряд ли заставит руководство компании пойти на уступки перед рабочими.