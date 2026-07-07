Подобное соглашение ранее было подписано с General Motors

Американский производитель микросхем Micron Technology и автоконцерн Ford Motor подписали долгосрочное стратегическое соглашение, которое обеспечит стабильные поставки памяти и решений для хранения данных, необходимых при производстве автомобилей нового поколения.

Согласно условиям соглашения, Micron будет поставлять Ford современные платформы памяти и накопителей, используемые в системах помощи водителю, мультимедийных комплексах, бортовых вычислительных системах и других цифровых сервисах автомобилей. По мере увеличения количества программного обеспечения и вычислительных функций в транспортных средствах потребность в таких компонентах становится критически важной для автопроизводителей. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИнтерес автоконцернов к долгосрочным контрактам объясняется изменениями на мировом рынке полупроводников. Развитие искусственного интеллекта и масштабное строительство центров обработки данных значительно увеличили спрос на микросхемы памяти, что оказывает давление на их доступность и стоимость. По данным S&P Global Mobility, с конца прошлого года цены на DRAM выросли примерно на 70%, что заставляет производителей автомобилей заранее резервировать объемы поставок ключевых компонентов. Для Ford соглашение означает снижение рисков, связанных с возможными перебоями поставок, подобными тем, которые автомобильная отрасль пережила во время глобального дефицита микросхем.

Ранее аналогичное соглашение Micron заключила с американским автопроизводителем General Motors, который также контрактует поставки памяти в условиях дефицита.