Власти страны обеспокоены внедрением возможностей общения без привязки номеров телефона

Правительство Индии усилило контроль над крупнейшими мессенджерами, направив официальные уведомления мессенджерам Telegram и Signal с требованием разъяснить, какие меры они принимают для предотвращения мошенничества при использовании системы пользовательских имён. Поводом стали опасения властей, что возможность общения без раскрытия номера телефона может увеличить случаи мошенничества в мессенджерах. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо мнению властей, активно внедряемая возможность общения без номера телефона может существенно осложнить идентификацию злоумышленников и увеличить число случаев цифрового мошенничества. Компании было предоставлено три дня для объяснения принципов работы функции и предусмотренных механизмов защиты пользователей.

В отношении Telegram и Signal индийские власти также запросили информацию о существующих механизмах безопасности и способах предотвращения злоупотреблений. Источник Reuters отметил, что правительство стремится добиться большей подотчётности цифровых платформ, уделяя внимание не только контенту, но и отдельным функциям приложений.

Действия правительства уже вызвали критику со стороны правозащитников. Представители организации Internet Freedom Foundation заявили, что подобные требования не имеют достаточных правовых оснований и могут создать угрозу для конфиденциальности пользователей, включая журналистов, правозащитников и активистов, которые используют функции анонимного общения для защиты своих источников и личной безопасности. Впрочем, это уже не первый случай, когда Индия предпринимает меры, вызывающие беспокойство у правозащитников.