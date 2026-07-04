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Nacvark
В Индии начали расследование утечки данных Tata Electronics, которая раскрыла информацию о iPhone 18
Tata Electronics, работающая совместно с Apple, подверглась кибератаке со стороны хакеров
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Власти Индии начали официальное расследование масштабной утечки данных в компании Tata Electronics, которая привела к раскрытию конфиденциальной информации о ещё не представленном iPhone 18 Pro. Об этом заявил секретарь Министерства электроники и информационных технологий страны.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо его словам, инцидент уже передан на рассмотрение группе, специализирующейся на расследовании кибератак и защите критически важной цифровой инфраструктуры страны. Как известно, ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка World Leaks, которая позже разместила в даркнете похищенные документы, включая фотографии прототипов iPhone 18 Pro и служебную документацию Apple.

Основная масса утёкших в сеть файлов не представляла ценность, но как минимум шесть файлов всё-таки раскрывает, где именно производятся отдельные компоненты смартфона Такая информация отсутствует даже в официальной базе поставщиков Apple и считается коммерчески чувствительной, поскольку позволяет конкурентам получить представление о производственной стратегии компании и её цепочке поставок.

Примечательно то, что ситуация произошла на фоне расширения Apple своего присутствия в Индии за счёт Tata Electronics. Компания стремится производить больше iPhone именно на территории Индии, учитывая сложные торговые отношения между США и Китаем.

#apple #индия #iphone 18 #iphone 18 pro #tata electronics
Источник: reuters.com
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