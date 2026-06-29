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Nacvark
Ford вновь нанимает опытных инженеров после провального внедрения ИИ
По данным Bloomberg, компания вернула в строй порядка 350 инженеров
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Компания Ford была вынуждена вернуть в штат опытных инженеров и инспекторов по качеству после того, как искусственный интеллект (ИИ) не оправдал ожиданий в системе контроля качества автомобилей. Как сообщает Bloomberg, за последние три года автопроизводитель нанял, повысил или вновь привлёк около 350 специалистов с многолетним опытом, чтобы улучшить качество продукции и доработать алгоритмы ИИ.Источник изображения: ChatGPTПо словам вице-президента Ford по разработке автомобильного оборудования Чарльза Пуна, компания ошибочно рассчитывала, что внедрение ИИ и загрузка в него существующих инженерных требований автоматически обеспечат выпуск автомобилей высокого качества. На практике выяснилось, что эффективность ИИ напрямую зависит от качества данных и накопленного экспертного опыта, которого системе не хватало.

Возвращённые специалисты не только обучают молодых инженеров, но и помогают перенастраивать алгоритмы машинного обучения, анализируя причины возникновения дефектов еще до начала производства. В компании отмечают, что именно знания сотрудников, участвовавших в разработке нескольких поколений автомобилей, позволяют выявлять проблемы на стыке различных инженерных направлений – там, где автоматизированные системы чаще всего допускали ошибки.

Несмотря на признание провального опыта с внедрением ИИ, Ford не отказывается от его использования. Компания фактически продолжит дорабатывать ИИ-алгоритмы за счёт опытных инженеров.

#искусственный интеллект #ford
Источник: bloomberg.com
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