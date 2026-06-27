Такая сумма компенсации запрошена по делу 2019 года

Швейцарская компания Swatch, являющаяся производителем часов, в судебном порядке пытается взыскать с Samsung 170 миллионов долларов за нарушение авторских прав. Компания утверждает, что южнокорейский производитель допустил распространение в своём магазине приложений цифровых циферблатов для смарт-часов, которые копировали внешний вид моделей известных брендов Swatch, включая Omega и Tissot. Источник изображения: Reuters

URL изображенияФактически спор связан с тем, что владельцы смарт-часов Samsung могли применять дизайн циферблата люксовых швейцарских часов. Samsung признали виновной ещё в 2022 году, несмотря на то, что разработкой приложения занималась другая компания. Однако сумма компенсации до сих пор остаётся темой для обсуждений.

Swatch обосновывает запрошенные 170 миллионов долларов тем, что такая сумму основана на гипотетических лицензионных сборах по 10 брендам Swatch и отражает «престиж, репутацию и привлекательность» её продукции.

После того, как Верховный суд Лондона примет окончательное решение, Swatch может также возобновить судебные разбирательства в США, которые были приостановлены до вынесения решения британской инстанцией. Такой сценарий для Samsung ещё более тяжёлый, ведь в таком случае компенсация не ограничится 170 миллионами евро.