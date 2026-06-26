Российские власти требуют объяснений от Apple

Недавно компания Apple без предупреждений и каких-либо объяснений удалила VK и другие российские приложения из App Store, в связи с чем они стали полностью недоступны к скачиванию для пользователей устройств на iOS. Сама компания позже пояснила, что удалила VK и другие приложений в связи с санкциями, хотя приложения оставались доступными с 2022 года до недавних пор. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на удаление VK из App Store, сообщив, что российские власти обратятся к Apple по этому вопросу для выяснения обстоятельств ситуации. По его словам, если компания не предоставит объяснений, то в Москве сделают «соответствующие выводы» относительно дальнейшего сотрудничества с Apple.

Песков также посоветовал россиянам, пользующимся iPhone, перейти на Android, где VK и другие российские приложения по-прежнему остаются доступными к скачиванию.

В июне Apple также удалила мессенджер MAX из App Store, из-за чего пользователи iOS-устройств потеряли возможность своевременно получать обновления, а также скачивать приложение. Ситуация с VK оказалась полностью аналогичной.