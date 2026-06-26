Страна столкнулась с тяжёлыми последствиями из-за крупнейших землетрясений

Компания Starlink, входящая в состав SpaceX, объявила о предоставлении бесплатного спутникового интернета всем своим пользователям в Венесуэле сроком на один месяц после разрушительных землетрясений, произошедших в стране. Источник изображения: ChatGPTКроме отмены платы за услуги, оператор заявил, что ускоренно разворачивает дополнительные терминалы Starlink, чтобы восстановить связь в наиболее пострадавших районах, где наземная телекоммуникационная инфраструктура получила серьезные повреждения. По данным компании, специалисты уже работают над доставкой оборудования и подключением к нему экстренных служб, медицинских учреждений и гуманитарных организаций.

В Starlink подчеркнули, что надёжная связь играет критически важную роль во время спасательных операций, позволяя координировать работу спасателей, передавать информацию о пострадавших и поддерживать контакт между жителями и их родственниками.

Два мощных землетрясения обрушились на север Венесуэлы, вызвав масштабные разрушения. По последним данным, количество пострадавших измеряется тысячами. Особенно сильно пострадали прибрежный штат Ла-Гуайра и районы вблизи Каракаса, где продолжаются поисково-спасательные работы. На этом фоне США выделили 150 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи Венесуэле, а также направили в страну своих спасателей.