Компания всё чаще внедряют ИИ, что сокращает надобность в новых кадрах

В Швейцарии за последние годы сократилось количество вакансий с поиском начинающих специалистов. Об этом сообщает издание Reuters, приводя исследование местного портала вакансий, который связывает тенденцию с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ 2025 году количество размещённых вакансий, где акцент делают на начинающих специалистах, сократилось на 32% по сравнению со средними показателями с 2019 по 2022 год. При этом сокращение запроса на младших специалистов зафиксировано в 2023 году, когда ИИ стал набирать обороты. Обусловлено это тем, что всё больше компаний внедряют ИИ.

Исключением из правил стали только сферы здравоохранения, строительства и другие рабочие профессии, где ИИ пока не может заменить человека. В таких сферах количество вакансий, связанных с поиском начинающих специалистов, лишь выросло.

Социологический опрос также показал, что более 3,6 тысяч работников, 41% из которых были младше 25 лет, обеспокоены снижением своей ценности на рабочем месте из-за ИИ. Проще говоря, они опасаются, что в конечном итоге будут заменены ИИ.