Прошлая попытка GameStop приобрести eBay была отклонена

Генеральный директор GameStop Райан Коэн отказался от своего потенциального премиального пакета, который мог оцениваться примерно в 35 миллиардов долларов. Компания заявила, что миллиардер намерен сосредоточиться на операционных показателях ритейлера и подготовке возможного поглощения eBay. Источник изображения: Reuters

URL изображенияКомпенсационный план для Коэна был представлен в январе и зависел от масштабного разворота бизнеса GameStop. Чтобы получить вознаграждение, Коэну необходимо было резко увеличить прибыль компании и более чем в десять раз нарастить ее рыночную капитализацию. Теперь, по данным компании, Коэн отказывается от этой схемы, чтобы руководство не отвлекалось от текущих задач и сделки.

GameStop пытается добиться покупки eBay, несмотря на разницу в масштабе компаний. В мае eBay отклонила предложение стоимостью 56 миллиардов долларов, фактически высмеяв его, усомнившись в возможностях GameStop профинансировать сделку. GameStop, в свою очередь, пообещала на этой неделе раскрыть дополнительные материалы по сделке, включая презентацию со стратегическим обоснованием и планом работы объединённой компании.

Райан Коэн вошел в совет директоров GameStop в январе 2021 года, а пост генерального директора занял в сентябре 2023-го. Под его руководством компания вернулась к прибыльности за счёт жесткого сокращения расходов, включая закрытие сотен магазинов. Выручка компании продолжит расти, но она по-прежнему остаётся относительно небольшой в сравнении с eBay и другими гигантами.