Компания также профинансирует Anthropic в следующем финансовом раунде

Компания Micron Technology подписала соглашение с Anthropic о поставках памяти и систем хранения данных для инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Американский производитель памяти также взял на себя обязательства по инвестициям в ИИ-стартап в следующем финансовом раунде. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ Anthropic подчеркнули, что память и системы хранения являются ключевыми элементами эффективной работы ИИ-моделей Claude. Micron, в свою очередь, намерена совместно с компанией анализировать, как её решения работают при разных ИИ-нагрузках и как они взаимодействуют с другими уровнями инфраструктуры.

В то же время Micron упомянула, что использует ИИ-инструменты Claude в инженерных, производственных и корпоративных процессах, планируя расширять их применение.

Anthropic ранее заключала с другими компаниями подобные соглашения, направленные в конечном итоге на расширение вычислительных мощностей для ИИ. Память имеет крайне важное значение для ИИ-инфраструктуры, особенно, когда речь идёт о HBM-сегменте (высокоскоростная память).