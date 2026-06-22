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Nacvark
WSJ: Популярный в США Polymarket платил блогерам за постановочные ролики о ставках
По данным издания, компания платила молодым авторам контента, в том числе студентам, за публикацию видео, где они якобы делали крупные ставки и выигрывали десятки тысяч долларов
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Компания Polymarket, известная в США своей платформой со ставками на прогнозы событий, платила блогерам за постановочные ролики, где они якобы делали ставки и выигрывали десятки тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные своего расследования.Источник изображения: ChatGPTПо данным издания, компания привлекала молодых авторов контента, предлагая им деньги за видео, где они делают прогноз и получают за это деньги. Нюанс в том, что ставки не были реальными – это была лишь фикция с рекламной целью. Это, в свою очередь, вводило зрителей в заблуждение, создавая впечатление, будто на Polymarket можно зарабатывать без риска.

Суммарно было опубликовано свыше 1,1 тысячи заказных роликов, в части из которых никаких прогнозов на основном сайте Polymarket вовсе не было.

The Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что после их расследования авторы, которыми заинтересовались журналисты, начали удалять заказные видеоролики, а сам Polymarket удалил фейковые сайты, которые использовались для ненастоящих прогнозов. Журналисты допускают, что эта ситуация может привлечь внимание регуляторов США.

#сша #polymarket
Источник: wsj.com
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