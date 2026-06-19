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Nacvark
Rockstar Games сделала подарок консольщикам: они получат бесплатный апгрейд GTA V
Это позволит им обновиться без необходимости повторной покупки GTA V
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Компания Rockstar Games объявила о новом обновлении, параллельно сообщив хороших новости для владельцев устаревших игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One. Они получат бесплатный апгрейд цифрового издания для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.Источник изображения: ChatGPTЭто означает, что игрокам не придётся повторно покупать GTA V для нового поколения консолей, если у них уже есть подходящая версия игры. Апгрейд открывает доступ к улучшенному изданию с более современной графикой, повышенной производительностью, ускоренными загрузками и дополнительными техническими возможностями, которые ранее были доступны только владельцам некстген-версий

После перехода игроки смогут перенести прогресс сюжетного режима и данные GTA Online. Это особенно важно для тех, кто годами играл на PlayStation 4 или Xbox One и не хотел начинать всё заново на новой консоли. Вместе с апгрейдом пользователи получат доступ к возможностям мастерской автотюнинга Hao’s Special Works.

На фоне ожидания GTA VI в RockStar Games продолжают поддерживать текущую GTA V, делая некстген-версия доступнее для тех, кто остаётся на старом издании.

#rockstar games #gta v
Источник: rockstargames.com
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